Tuanzebe al Napoli, è quasi fatta: Axel in tribuna contro il Brentford

Nemmeno in panchina. Steven Gerrard lascia in tribuna Axel Tuanzebe, l'inglese di 24 anni che sta per dire sì al Napoli e all'Italia dopo questi mesi di prestito all'Aston Villa. Il calciatore, di proprietà del Manchester United, è a un passo dall'azzurro - anche questa volta in prestito fino al termine della stagione - e non è stato rischiato nel match di oggi.

Il Napoli ha trovato un accordo con i Red Devils per un prestito secco fino a giugno, costato al club 500.000 euro e senza nessuna opzione per la permanenza definitiva. Nei prossimi giorni Tuanzebe si recherà in città per le visite mediche e per il definitivo sì a Luciano Spalletti, ma la gara contro il Brentfors persa dai suoi 2-1, l'ha vista solo da lontano.