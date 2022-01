Tuanzebe al Napoli, affare fatto: domani le visite mediche

Le ultime distanze sono state eliminate, Axel Tuanzebe sarà presto un nuovo calciatore del Napoli. Tra il difensore inglese e il club azzurro, ora, mancano solo le visite mediche e poi la firma: l'accordo terrà legato Tuanzebe alla squadra di Luciano Spalletti in prestito fino al termine della stagione, senza alcuna opzione per la permanenza in Italia.

Il Manchester United, che ne detiene il cartellino, ha già avvisato l'Aston Villa, dove Tuanzebe era in prestito da inizio anno. Il club azzurro ha definito tutto con i Red Devils e ha anche programmato le visite mediche: secondo Sky Sport, si svolgeranno domani dopo il match con la Juventus a Torino. Prima di ogni annuncio ufficiale si attenderà l'esito delle visite.