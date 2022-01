Tuanzebe al Napoli, parla l'agente: «Prestito? Potrebbe anche restare»

«Tuanzebe è stato scelto, non è un ripiego. Cercavano un difensore strutturato ma con velocità nelle gambe e Axel si sposava benissimo a questo profilo». Queste le parole di Fabrizio Ferrari, intermediario nella trattativa che ha portato Axel Tuanzebe al Napoli nei giorni scorsi. Un prestito secco, che però potrebbe anche aprirsi ad altro: «Ci sono tutti i margini per una permanenza, nessun dubbio. Axel non è venuto qui per fare quattro mesi ma per far capire il suo livello di calcio, mostrare le sue caratteristiche e poi spetterà al Napoli trovare la soluzione economica per portarlo in azzurro a titolo definitivo» ha spiegato.

«Deve ancora esprimersi al massimo ma è molto forte e può essere tanto utile al Napoli» ha continuato a Radio Punto Nuovo. «Lui era molto contento, abbiamo chiacchierato tantissimo sulle differenze tra calcio inglese e italiano. È già innamorato dello speaker del Napoli. Centrale o terzino destro? Facciamolo giocare difensore centrale. Secondo me nessuno saprà meglio di Spalletti come utilizzarlo, è un allenatore esperto e saprà cosa fare».