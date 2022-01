Tuanzebe al Napoli, c'è l'offerta: 400mila euro per il prestito secco

Si riscalda il mercato del Napoli e uno dei nomi più interessanti resta quello di Axel Tuanzebe, il difensore jolly 24enne di proprietà del Manchester United ma che gioca in Premier con l'Aston Villa.

Nelle scorse ore il Napoli ha alzato l'offerta per il prestito secco oneroso del giocatore, raddoppiando la proposta fino a 400mila euro: la richiesta dello United è di 1 milione di euro. Le parti cercheranno un'intesa per il prestito secco, senza un'opzione per il riscatto. Il Napoli vuole velocizzare e spera di avere riscontri positivi entro domenica.