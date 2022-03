Italia, Insigne torna a Napoli: lascia la nazionale con altri cinque

Lorenzo Insigne non sarà protagonista con la nazionale in Turchia: il numero 10 della nazionale, infatti, dopo la sconfitta contro la Macedonia che ha segnato l'addio alle speranze di Mondiale in Qatar potrà lasciare il ritiro della nazionale e fare ritorno a casa.

La decisione è arrivata direttamente dal ct Roberto Mancini che ha liberato diversi elementi in vista del match con la Turchia: con Insigne, infatti, tornano ai club anche Immobile, Berardi, Jorginho, Mancini e Verratti. Resta in nazionale, invece, Matteo Politano.

Insigne tornerà ad allenarsi con il Napoli martedì in vista dell'Atalanta.