Turchia-Italia, Politano titolare? Matteo sogna il rilancio nazionale

Matteo Politano troverà spazio nell'Italia contro la Turchia. L'attaccante del Napoli potrebbe giocare dal primo minuto, oppure entrare a partita in corso: il ct azzurro Mancini lo ha richiamato in Nazionale dopo non averlo inserito nei convocati per l'Europeo.

A destra nel tridente d'attacco mancheranno Chiesa infortunato da tempo (roottura del legamento) e Berardi che per un infortunio ha lasciato il ritiro azzurro a Coverciano e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati