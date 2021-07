Tutino sospeso tra Napoli e Parma: «Il club non ha ancora deciso»

Giorni di lavoro intenso per Gennaro Tutino, attaccante del Napoli in ritiro a Dimaro e ancora in attesa di capire il suo futuro. «Il lavoro procede bene, si è messo a disposizione del mister e vuole metterlo in difficoltà» ha detto il suo agente Mario Giuffredi. «Dopodiché c’è il mercato e vedremo, ci sono situazioni in Serie A e qualcuna in Serie B molto importante per lui».

«Quando Spalletti e il Napoli faranno le loro valutazioni, se vorranno farci rimanere noi lo faremo, ma se sarà necessario fare un’altra esperienza lontano da qui cercheremo di capire qual è la situazione migliore» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Un consiglio per lui? Non posso darglielo, devo capire al momento. Se Spalletti e il Napoli vorranno il mio consiglio allora sarà di rimanere».