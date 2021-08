Tutino-Parma ora è ufficiale l'addio: anche Luperto si accasa all'Empoli

Dopo una lunga trattativa, ecco la definizione: Gennaro Tutino lascia Napoli, stavolta in via quasi definitiva. Il Parma, infatti, ha preso in prestito l'attaccante napoletano con obbligo di riscatto al termine della prossima stagione.

Dopo tanti anni in azzurro, quindi, si chiuderà definitivamente l'esperienza di Tutino al Napoli. Diversa, invece, la situazione di Sebastiano Luperto: il difensore torna all'Empoli (dove aveva già giocato nel 2018), in prestito ma con con diritto di riscatto al termine della scorsa stagione.