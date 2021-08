Tutino e il Parma sempre più vicini: incontro in serata per chiudere

Uno spezzone di gara sabato scorso a Monaco, ma per Gennaro Tutino il futuro è ancora lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, quindi, sarebbe ormai prossimo il trasferimento dell'attaccante napoletano al Parma, nuovamente in Serie B dopo l'ultima stagione vissuta da protagonista con la Salernitana.

E proprio la Salernitana sembrerebbe il club beffato, visto che i granata in Serie A avrebbero voluto ancora il calciatore del Napoli. Previsto in serata un incontro tra Napoli e Parma per definire l’accordo e chiudere l’operazione Tutino.