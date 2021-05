Tutino resta alla Salernitana? «Proveremo a trattenerlo»

Quale futuro per Gennaro Tutino? L'attaccante del Napoli ha appena vissuto da protagonista la stagione della promozione della Salernitana ma tornerà in azzurro a fine stagione. «La sua situazione sarà oggetto di valutazione da parte di entrambi i club. Lui a Salerno ha trovato la sua dimensione, ha fatto 14 gol nell'ultimo campionato, mi ha ricordato il Tutino visto al Cosenza» ha detto Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana.

«Parleremo col Napoli e speriamo di trovare un accordo per tenerlo» ha continuato il dirigente salernitano a Radio Kiss Kiss. «Il mio rinnovo? Stiamo valutando il passaggio dalla società ad altri acquirenti. Il mio contratto scade a giugno, siamo sul pezzo. Mi occupo di campo e dal punto di vista dei numeri se ne occupa la proprietà. Lotito ha già una squadra in A e per una questione d'immagine deve fare un passo indietro dopo aver fatto tanto per la Salernitana».