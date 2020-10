Un nuovo programma calcistico all'insegna dell'informazione, degli approfondimenti e dell'intrattenimento. Dal 19 ottobre, tutti i lunedì alle 21, arriva “Super Goal il calcio è pop”, il nuovo format condotto dalla giornalista Mariù Adamo, in onda su TvLuna (canale 14 del digitale terrestre).



Ogni settimana in studio numerosi ospiti provenienti dal mondo del calcio e non solo, gli aggiornamenti in diretta di Gianluca Imparato e i collegamenti in esterna di Cecilia Petrone con tifosi, imprenditori e volti noti dello spettacolo.

Ospiti della prima puntata tra gli altri l'ex difensore azzurro Fabiano Santacroce, il professore Alfonso De Nicola, già a capo dello staff sanitario del Napoli per 15 anni, e il vicepresidente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti Francesco Fimmanò.

Ultimo aggiornamento: 11:51

