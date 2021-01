«Non siamo contenti di questo pareggio. Si tratta di un punto che ci teniamo stretti per come si sono messe le cose ma non possiamo continuare a regalare interi tempi di gara». Rodrigo De Paul è chiaro, la stella argentina dell'Udinese striglia i suoi in vista del match contro il Napoli di Gattuso che sa di rivalsa per entrambe le formazioni.

«Io credo molto nei miei compagni e in quello che stiamo facendo ma ora arriva il Napoli» ha continuato l'argentino De Paul al sito ufficiale dell'Udinese. «E questa volta non possiamo permetterci di regalare nemmeno dieci minuti, dobbiamo stare lì e dare il meglio. Le partite si vincono nelle due aree e noi dobbiamo cercare di portare molta gente negli ultimi metri».

