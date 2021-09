Udinese, Gotti non fa drammi: «Gli episodi sono stati decisivi»

«Gli episodi iniziali hanno fatto venire fuori tutta la forza del Napoli». Così Luca Gotti prova a spiegare il primo ko stagionale della sua Udinese. «C'è stata tanta ingenuità sui primi due gol subiti, ovviamente le qualità del Napoli si sono espresse al massimo dopo il vantaggio. Dobbiamo fargli i complimenti: hanno fatto una grande partita, giocato bene e sono in una gran forma. Noi manteniamo la testa alta e lavoriamo per fare quello che dobbiamo».

«Anche stasera ho approfittato per dare spazio a giovani della rosa» ha continuato Gotti a Sky Sport. «Domani torniamo a lavorare per pensare già alla prossima. Non era facile interpretarla stasera, nello stretto il Napoli crea tanto e tu devi prendere delle decisioni. Nel singolo episodio devi essere bravo, un metro fa la differenza, come nel caso del primo gol. Juventus 10 punti dietro il Napoli? I conti si fanno alla fine, il campionato non è ancora cominciato, in pratica».