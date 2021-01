«Che peccato perdere una partita così, farlo al novantesimo è ancora più pesante. Secondo me non meritavamo di perderla, abbiamo concesso poco al Napoli in relazione alla grande qualità che hanno». Luca Gotti difende la sua Udinese dopo la sconfitta interna all'ultimo minuto: «La squadra ha fatto tante cose e le ha fatte bene in campo».

«Il mio futuro? Non lo so, non ho alcun segnale dalla società. La squadra doveva giocare una bella partita per fare punti, non per dare risposte, e lo ha fatto» ha continuato Gotti a Sky Sport. «Pesa prendere due gol come li abbiamo presi oggi, siamo mancati in aspetti in cui siamo bravi. Abbiamo creato tante occasioni, non siamo riusciti a far gol. In alcune gare abbiamo meritato di perdere, oggi non è così, ci mancano punti che avremmo meritato di avere».

