«Ilè un’ottima squadra, di grande qualità, non solo negli undici giocatori iniziali, ha una rosa secondo me fatta per l’altissimo livello del calcio in Italia».presenta così gli azzurri di Gattuso , l'allenatore dell'Udinese è atteso all'ennesima prova del nove domani sera al. «Ma dobbiamo pensare una partita alla volta. Era difficile prevedere una vittoria contro la Roma, il punto contro la Lazio è importante perché arriva contro una squadra che si sta giocando la vittoria del titolo».«A me è sempre piaciuto molto il» ha continuato Gotti a Udinese Tv. «Anche prima del lockdown, aveva trovato degli equilibri fra le qualità della fase offensiva e una fase difensiva fatta di squadra che mi è sempre piaciuta. È una squadra complicata da affrontare e noi cercheremo di mettere tutte le nostre armi in campo. Non c’è nulla di scontato».