Udinese-Napoli 0-2, gli azzurrini allungano sulla zona retrocessione

Serviva vincere e si è vinto. quasi un mese dopo l'ultima volta: il Napoli Primavera batte a domicilio l'Udinese 2-0 e quasi matematicamente sancisce la retrocessione dei friulani, al penultimo posto in classifica e ora distanti 8 punti proprio dalla squadra di Nicolo Frustalupi.

Un gol per tempo per gli azzurrini: di Marchisano il primo vantaggio, al termine di una bella azione al minuto numero 20. Il Napoli gestisce il vantaggio a cavallo tra primo e secondo tempo, poi mette il timbro nel finale: nel recupero, rigore di Iaccarino che chiude i conti e certifica tre punti importantissimi. Adesso gli azzurrini distano 3 punti dall'Atalanta, 4 dal Verona (prossima avversaria in casa), 5 da Milan e Cagliari quando mancano ancora sette gare alla fine.