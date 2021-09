Napoli, il poker perfetto a Udine: azzurri primi da soli dopo 3 anni

Napoli batte Udinese 4-0 nel posticipo della quarta giornata del campionato di serie A, giocato a Udine. Gli azzurri sono soli in testa a punteggio pieno.

Udinese senza timori reverenziali all'inizio, Napoli più attendista. I frilani reclamano un rigore al 6' ma il Var dice di no. Insigne prova il tiro a giro: parato al 13'. Quindi è Deulofeu a creare qualche grattacapo a Ospina. Al 24' lancio profondo di Mario Rui per Insigne che scavalca con un pallonetto Silvestri: interviene Osimhen che la butta dentro. Il vantaggio galvanizza gli azzurri che colpiscono un palo clamoroso con Osimhen al 31'. Ma il raddoppio non tarda ad arrivare; punizione di Insigne che chiama lo schema e Koulibaly che fornisce un assist per Rrahmani di testa. Il primo tempo termina col doppio vantaggio.

APPROFONDIMENTI SSCNAPOLI Udinese-Napoli, vota il migliore in campo LA DIRETTA SOCIAL Udinese-Napoli, live tweet di Anna Trieste SPORT Udinese-Napoli, le immagini più belle del match IL CASO Leicester-Napoli, epopea ultras: i tifosi arrestati tornano a casa IL CASO Napoli, caos per le multe allo stadio: «Inaccettabili le...

Nel secondo tempo il Napoli tiene e alla prima occasione punisce. Al 52' arriva il tris con Koulibaly ancora goleador che con una bordata mette in rete. Anguissa e Osimhen hanno due ottime palle gol. Al 70' entrano Zielinski e Lozano. Ed è proprio il neo entrato - con Ounas e Petagna negli ultimi 10 minuti - che all'84' segna il gol del poker dopo una triangolazione con Mario Rui. Termina col Napoli primo da solo in classifica dopo 3 anni e mezzo.

Udinese (3-5-2)

1 Silvestri; 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 16 Molina, 22 Arslan, 11 Walace, 37 Pereyra, 19 Stryger Larsen; 23 Pussetto, 10 Deulofeu.

A disposizione: 20 Padelli, 66 Piana, 2 Perez, 4 Zeegelar, 6 Makengo, 7 Success, 8 Jajalo, 9 Beto, 24 Samardzic, 45 Forestieri, 87 De Maio, 93 Soppy. All. Gotti.

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrhamani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 99 Anguissa, 7 Elmas; 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 5 Juan Jesus, 11 Lozano, 20 Zielinski, 33 Ounas, 37 Petagna, 44 Manolas, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.