Udinese e Napoli pareggiano per 1-1 alla Dacia Arena nell'anticipo di serie A. Al gol di Lasagna risponde Zielinski nel secondo tempo. Settimo risultato senza vittorie per gli azzurri di Ancelotti, in vista della gara di Champions col Genk di martedì. I partenopei cercavano un modo per uscire da una lunga crisi che li attanaglia in campionato, e che ha fatto perdere contatto dalle posizioni nobili della graduatoria. Non c'è stato molto da fare, al termine di una gara double-face.

Gli azzurri iniziano attaccando, dando l'impressione di essere abbastanza in palla. Negli spogliatoi si caricano a vicenda. Callejon si fa male al 6' per uno scontro con Ekong, ma lo spagnolo resiste. De Maio va al tiro dalla distanza al 10' ma non prende lo specchio della porta. I friulani si chiudono con ordine, ma il Napoli cerca con insistenza la via della rete. Al 25' dopo diversi tentativi infruttuosi degli azzurri Fofana va al tiro e mette qualche brivido. Poco dopo è Koulibaly a salvare su Lasagna. Ed è proprio quest'ultimo a segnare al 32' bevendosi la difesa azzurra su una percussione di Fofana. Buio pesto sugli azzurri. Mertens si fa ammonire e piove sul bagnato.

Gli azzurri non sanno più giocare da squadra, superata la metà campo non accade nulla. Pochissima intraprendenza da parte di calciatori che sembrano l'ombra di quel che erano fino a qualche mese fa. Al 41' azzurri sfortunati con un cross che balla pericolosamente in area ma nulla accade. Zielinski ci prova da fuori: nulla da fare. Finisce così un primo tempo da dimenticare.

Nel secondo tempo fuori Insigne e dentro Llorente, per sfruttare meglio qualche palla alta. Lozano è subito pericoloso, l'Udinese si salva in angolo. Il Napoli invoca un mani in area avversaria, ma nulla viene segnalato. Il Napoli attacca a testa bassa, i padroni di casa provano a pungere nelle ripartenze. Fabian prova il tiro a giro da fuori, Musso para. Llorente poco dopo ci prova di testa: alto sulla traversa. Tra le fila azzurre entra anche Younes per Lozano.

Ci vuole solo un episodio. E arriva al 69'. Quando Zielinski in percussione si ritrova il pallone in area, calcia e batte Musso. Un vero jolly pescato per il pareggio. Al 71' Mertens prova il tiro dal limite dell'area: di poco fuori. Il Napoli comincia a crederci e a giocare un po' meglio. Zielinski ci prova da fuori senza esito. Tra i bianconeri entra Pussetto per Ter Avest. Llorente ha un'ottima occasione di testa successivamente ma la spreca.

Gli azzurri provano a spingere, ma i friulani tengono. Il nervosismo sale e Maksimovic si fa espellere dalla panchina. Ci prova Younes con un tiro a giro sopra la traversa. L'Udinese riparte guadagna angoli che la fanno respirare. Gotti fa entrare Rodrigo Becao per il goleador Lasagna. Rui si fa ammonire per proteste dopo un fallo di mano in attacco. Sono 4 i minuti di recupero. Mertens ci prova da fuori ma il suo tentativo è sbilenco. Finisce così, con l'ennesimo risultato che non serve a migliorare le cose.



1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck; 18 Ter Avest, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 19 Stryger Larsen; 7 Okaka, 15 Lasagna.A disposizione: 27 Perisan, 88 Nicolas, 2 Sierralta, 4 Opoku, 11 Walace, 23 Pussetto, 30 Nestorovski, 50 Becao, 72 Barak, 91 Teodorczyk. All. Gotti.

NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 24 Insigne; 11 Lozano, 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 9 Llorente, 12 Elmas, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 34 Younes, 70 Gaetano, 98 Leandrinho. All. Ancelotti.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Ultimo aggiornamento: 20:17

