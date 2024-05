Udinese-Napoli, l'Analisi ignorante: fate che la stagione finisca presto

Stiamo facendo talmente tanto schifo che conosco gente che sta facendo la disdetta al PEZZOTTO

Gli strani scherzi del destino fanno sì che ad un anno dal tricolore ci ritroviamo lì, dove facemmo la storia e dove tutto cominciò a finire. Ma non lo sapevamo ancora

Stati d'animo agli antipodi rispetto a un anno fa. Non ci sono praticamente più obiettivi, a parte quelli nobili, tipo mandare in B l'Udinese di Cannavaro, del quale, Calzona, sembra sempre più lo zio

Partiti.

Out Kvara, out Raspa, chianche dal 1' per MASTRO LINDSTROM, che tiene ancora il cellophane addosso

21.12 e il Friuli si ferma per la commemorazione delle vittime del terremoto del '76. Bello. Emozione. Commozione

Il gioco riprende: “Noi non siamo napoletani”❤️

AH, LE EMOZIONANTI SFIDE DEL LUNEDÌ

Ho visto gare di pesca più avvincenti di questa partita.

Osimhen è un eunuco nel deserto, Cajuste una cisti sulle palle, mentre quest' anno lo stipendio di Anguissa dovrebbe essere versato direttamente sul conto di Lobo.

Io intanto penso di sconfiggere l'insonnia contando i passaggi nel giro palla del Napoli.

Con la bellezza di 0 (ZERO!) tiri in porta andiamo al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: ZZZZZZZZ

Ripresa

Stessa porta, stesso marcatore, (quasi) stesso minuto

Non ce la faccio troppi ricordi 😭

La difesa dell' Udinese fa schifo come la nostra

Politano per OSIMAEEE

CAPEFRITTATAAAAAAAAAFAMMOOOK. 0-1

Passato in vantaggio, il Napoli va subito in imbarazzo e sembra provare a tutti i costi a far pareggiare l' Udinese. Meret in un paio di circostanze dice no.

Intanto mi segnalano dalla regia che Rrahmani ha una faccia gonfia che pare Gianni Sperti

Il nostro unico schema, recuperata palla, è: lanciare Osimhen dovunque si trovi e in qualsiasi momento.

Vittoriuccio Sasamèn la mette di nuovo dentro, giusto per sottolineare quanto sarà difficile sostituirlo.

Ma Aureliano, con quel cognome da tronista che non ci ha creduto abbastanza, viene richiamato dal Var, chiaramente NON alimentato da CHIFFIIIIIII e annulla per fuorigioco.

Ancora palla buona per Osi che stavolta però COGLIE OKOYE, che è praticamente uno scioglilingua

Poi, Capefrittata si fa male e viene sostituito dal Cholito triste, con Calzona che fa tre cambi utilizzando tre slot

Ma dato che pareva brutto non glorificare uno sconosciuto a caso dell'Udinese dopo tanta beneficenza, ecco che nel recupero riusciamo a far pareggiare una squadra che neanche aveva voglia, con Success. 1-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Finisce 1-1, non siamo buoni manco a intossicare i friuliani. Fa' che questa stagione finisca presto

Vado a spoilerare a tutti il docufilm Sarò con te: alla fine il Napoli vince, ciao