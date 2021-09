Domenica di rifinitura per il Napoli di Luciano Spalletti atteso domani al primo monday night stagionale in casa dell'Udinese. Si allena ancora a parte Alex Meret, così come Stanislav Lobotka. Parte in gruppo per Diego Demme che vede il rientro ma non brucerà le tappe per il Friuli. Si allenano in gruppo ancora Mertens e Ghoulam.