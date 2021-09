Udinese-Napoli, sarà vera battaglia: «De Paul mai vicino agli azzurri»

«Lunedì sarà una gara bella e per palati fini. Ci sarà battaglia a centrocampo, la nostra difesa sta dimostrando una certa tenuta». Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese, spera che i suoi possano fare lo scherzetto all'ex Luciano Spalletti lunedì: «Siamo partiti bene, speriamo di contenere l'attacco stellare della squadra azzurra. A centrocampo il Napoli ha il nostro Zielinski, speriamo che la nostra difesa sia più forte dell'attacco da parte del Napoli».

LEGGI ANCHE Napoli, in vendita le maglie Armani: prezzi a partire da 125 euro!

«De Paul vicino al Napoli è una leggenda metropolitana. I pour parler ci sono ma con tanti club» ha continuato Campoccia a Radio Kiss Kiss. «L'esito di questa finestra di mercato dimostra che l'Italia e l'Europa hanno avuto problemi. Deve essere invertita la rotta, dobbiamo investire nelle strutture come la Dacia Arena per tornare ad essere il calcio più importnte di tutti. Più tifosi allo stadio? È l'auspicio di tutti. Forse solo in Italia non ci rendiamo conto che il calcio sta soffrendo ben oltre di quanto ci stiamo lamentando».