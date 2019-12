LEGGI ANCHE

La clausola c'è, ma serve solo a scopi promozionali e non è mai stata usata. Il Napoli prova a gettare acqua sul fuoco dello sconcerto suscitato dalle rivelazioni - del Fatto Quotidiano - sul contratto di, in particolare sul punto che consente al club di utilizzare i social network personali del tecnico. Una chance di intromissione senza precedenti nei pur blindatissimi accordi legali tra tecnici e società, e che non passa certo inosservata nell'annus horribilis del Napoli e del suo allenatore, tra tensioni e voci di ogni tipo. La società conferma l'indiscrezione del quotidiano, ma senza ansia e spiegando che di quella clausola, prevista solo per eventuali iniziative commerciali, non c'è stata finora nessuna applicazione.In questo clima il Napoli si prepara alla trasferta di Udine, la più delicata partita di campionato da alcuni anni a questa parte, senza due pedine fondamentali., ma la squadra sa che le assenze non possono essere una scusa: al Friuli ci vorranno risposte convincenti da tutto il gruppo, e soprattutto il risultato. Questi i paletti chiarissimi che ha fissato Ancelotti nei giorni della clausura a Castel Volturno che finiscono oggi con la partenza verso Udine, dove domani sera gli azzurri cercano la vittoria che manca in campionato da un'era geologica, dal 2-0 al Verona del 19 ottobre. Un avvicinamento segnato dalle tensioni che restano sospese tra i giocatori e il club, e dall'attesa per un altro match da ultima spiaggia, quello di martedì in Champions contro il Genk che obbliga gli azzurri almeno a un pari per la qualificazione agli ottavi.Tornando al campionato,. Allan, invece, resta a Napoli a proseguire il suo programma di recupero insieme a Milik. Ancelotti si affiderà a un mix di senatori e giocatori emergenti, partendo da Insigne che ancora una volta vuole caricarsi la squadra sulle spalle. Lorenzinho agirà a sinistra in un attacco che però non sarà più il tridente dei piccoli che faceva sfaceli con Sarri.e Lozano e a destra potrebbe esserci la terza panchina consecutiva per Callejon, che sarebbe un segnale definitivo di addio dell'esterno spagnolo a cui nessun tecnico, da Benitez a Sarri ad Ancelotti fino a tre settimane fa, aveva mai rinunciato.A centrocampo ci sarà il talento di Zielinski e Fabian Ruiz ma mancherà l'interdizione di Allan e con quelle caratteristiche il Napoli non ha un'alternativa. In difesa la coppia centrale attesa è composta da Manolas e Koulibaly, fresco di 24mo posto nella classifica del Pallone d'Oro e inserito tra i miglior dieci pretendenti al Pallone d'oro africano. Le tensioni restano, Ancelotti ha provato a fare gruppo, Udine darà il primo verdetto.