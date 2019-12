LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ce la fa. Il difensore azzurro ha svolto intero allenamento con il gruppo Napoli questa mattina a Castel Volturno è partita con la squadra per la trasferta di Udine. Ancora fuori il brasiliano Allan così come, che ha svolto allenamento col gruppo ma non è ancora a disposizione di Ancelotti. L'allenatore emiliano richiama tra i convocati anche Leandrinho.Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.