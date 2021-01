Per Udine partiranno anche Koulibaly e Mertens. Il difensore senegalese e l'attaccante belga tornano tra i disponibili ma andranno in panchina. Buone notizie dall'alleamento di questa mattina a Castel Volturno: Koulibaly si è allenato in gruppo, Mertens invece ha svolto differenziato.

Tutti e due non veranno ancora lanciati nella mischia da Gattuso ma torneranno a far parte del gruppo. Sarà convocato anche Demme, anche l'italo tedesco ha svolto tutta la seduta con il resto del gruppo. Buone notizie per il tecnico in attesa del ritorno anche di Osimhen che è in attesa di negativizzarsi dal covid-19.

Ultimo aggiornamento: 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA