Udinese-Napoli, orario partita confermato: si gioca alle 20.45, il ritorno degli azzurri posticipato al venerdì

Nessuno slittamento. Udinese-Napoli si giocherà regolarmente giovedì alle 20.45. Lega e Dazn, dopo aver consultato i due club, hanno deciso per la conferma di quanto stabilito nei giorni passati.

Domani in prefettura verrà definito il piano di sicurezza dei prossimi giorni. Ma per motivi di ordine pubblico l'aereo del Napoli tornerà solo venerdi mattina e non nella notte subito dopo il match. Questo per evitare che Capodichino resti paralizzato nella notte.