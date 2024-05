Due tegole in un colpo solo. In un attimo, il Napoli rischia di avere l'attacco spuntato ad Udine nella penultima trasferta della stagione. Matteo Politano e sopratutto Khvicha Kvaratskhelia hanno marcato visita, sono fermi ai box, stanno effettuando un lavoro differenziato e tengono in apprensione Francesco Calzona. Sopratutto Kvara. Il georgiano ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra ieri durante la seduta di lavoro ed oggi ha sostenuto un allenamento differenziato esclusivamente in palestra. A questo punto, a poco più di 48 ore dal match in Friuli contro l'Udinese di Fabio Cannavaro, la sua presenza al Bluenergy Stadium è in forte dubbio. In caso di forfait scalda i mortori Giacomo Raspadori. Molto dipenderà dalla seduta di rifinitura di domani a Castel Volturno.

Si nutrono maggiori speranze invece per Matteo Politano. Anche lui ha accusato lo stesso problema di Kvara, ma ha avuto qualche giorno di tempo in più per smaltire l'affaticamento muscolare e dovrebbe regolarmente rientrare nella lista dei convocati per Udine. Il paradosso è che l'infermeria si è riempita in un attimo dopo non avere avuto inquilini per tutta la settimana. Piotr Zielinski resta fermo ai box a causa della “lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra mentre Juan Jesus, che pure aveva accusato noie muscolari nella giornata di ieri, dovrebbe stringere i denti ed essere della partita.