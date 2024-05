Quanti assenti domani con l'Udinese. E sono assenze pesanti: Kvara in primis e poi il suo naturale sostituto, ovvero Raspadori. Anche lui ko. Peraltro come è al tappeto l’umore di Jack da parecchio tempo, dopo una stagione da portatore d’acqua, umile gregario di una squadra che è andata a picco, senza che a lui sia stato chiesto aiuto. Ora lì sulla sinistra del tridente non potrà che giocare, anche per mancanza di alternative, che mister 30 milioni, l’uomo che, invece, per De Laurentiis e per i suoi fogliettini è un’ala destra. Jesper Lindstrom sarà titolare con l’Udinese e di tutto ha bisogno questo Napoli ferito e offeso, ma non di un’altra partita senza dignità come quelle con Frosinone ed Empoli. Servono equilibrio e razionalità, più o meno come con la Roma.

Lindstrom è uno di quelli che potrebbe anche restare nel Napoli del prossimo anno, a meno che non esca fuori un estimatore improvviso. Qualcosa pure si gioca, il danese: verrà schierato nel tridente dove Politano dovrebbe aver recuperato dai problemi fisici degli ultimi giorni. Sennò, non potrebbe che giocare Ngonge. In ogni caso, il povero Ciccio Calzona è lì a far la conta dei presenti ma tanto è una specie di Calimero. E pure in difesa farà dei cambiamenti: ha preso al volo (forse, non vedeva l’ora) alcuni contrattempi muscolari di Juan Jesus e lo farà riposare. Al suo posto, ecco Ostigard che certo non è un fulmine di guerra ma pure bisogna provare a mettere una pezza agli errori uno dietro l’altro del brasiliano. Insomma, questo è quello che passa il convento nella notte della nostalgia e della malinconia.