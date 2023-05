Udinese-Napoli, il questore di Udine: «Contiamo sull'intelligenza dei tifosi»

«Siamo consapevoli della delicatezza della partita ma facciamo appello all'intelligenza delle persone affinché quella di domani sia soltanto una grande festa dello sport». Lo ha detto il Questore di Udine, Alfredo D'Agostino, in riferimento al match ball scudetto dei partenopei alla Dacia Arena. «Sono stati adeguatamente rafforzati tutti i servizi - ha precisato - e siamo sereni rispetto al contesto su cui andremo a vigilare. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato appositi contingenti di supporto. Ripeto tuttavia che è necessaria la collaborazione dei tifosi di entrambe le tifoserie».

Per evitare qualsiasi contatto tra supporter, in adiacenza alla curva Sud sarà approntato un cordone di uomini delle varie forze di polizia. Per quanto riguarda la giornata di oggi, l'albergo scelto per il ritiro del Napoli sarà presidiato e la «cinturazione» sarà accentuata in caso di vittoria del campionato, attorno alle 23, dopo la gara della Lazio. Quanto ai cortei di auto per il centro cittadino di Udine, non sono previste limitazioni o chiusure al traffico nè per oggi nè per domani: «Vale il medesimo discorso dello stadio - ha concluso il Questore - festeggiare con intelligenza permette a tutti di godersi al massimo l'evento».