Udinese-Napoli, scontri alla Dacia Arena tra tifosi dopo invasione di campo

Scontri si sono verificati in campo quando alcune decine di tifosi dell'Udinese sono scesi in campo dove era in corso una pacifica invasione di campo da parte dei tifosi del Napoli. Dopo qualche scaramuccia con i supporter azzurri che si sono ritirati e l'azione delle forze dell'ordine, la situazione è tornata lentamente alla normalità.

Alcune decine di tifosi dell'Udinese sono entrati in campo con cinghie e bastoni correndo verso la folla di tifosi napoletani che a centinaia si erano stretti intorno ai propri beniamini. Sono seguiti tafferugli per alcuni minuti prima che le forze dell'ordine in tenuta antisommossa entrassero in campo e riuscissero a separare i pochi facinorosi dalla folla festante. Subito dopo un cordone di poliziotti si è messo in postazione davanti alla curva nord dove erano rientrati i supporter bianconeri impedendo loro di tornare in campo. Analogamente nell'altra metà campo, più lentamente, un più corposo numero di poliziotti si è schierato trasversalmente al campo a contenere gli entusiasmi azzurri, fino a far rientrare anche i tifosi del Napoli nella curva sud da dove erano scesi. Intorno alle 23:15 a circa mezzora dal fischio finale gli spalti della tifoseria bianconera si sono quasi completamente svuotati. Mentre dall'altro lato dello stadio i tifosi azzurri hanno ripreso a festeggiare con cori e sventolii di bandiera. Durante l'azione delle forze dell'ordine è stato chiesto più volte di tenere libero uno degli accessi al campo per consentire l'arrivo dei sanitari per soccorrere un paio di persone ferite o che avevano accusato un malore.