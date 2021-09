Spalletti, la famiglia in diretta: l'abbraccio di Matilda per la vetta

Un abbraccio per il primo posto. Non esiste posto migliore per Luciano Spalletti dopo il poker all'Udinese che vale la quarta vittoria di fila in campionato e la testa della classifica momentanea. Prima dell'intervista a Sky Sport, il siparietto familiare: la piccola Matilda, ultima figlia dell'allenatore azzurro, ha raggiunto papà Luciano alla postazione tv per un abbraccio veloce.

Matilda - allo stadio con la maglia di Osimhen - si era presentata anche a Marassi per Genoa-Napoli e seguirà il papà anche nelle prossime partite della stagione.

LEGGI ANCHE Napoli, Spalletti applaude e avverte: «Costruiamo su questa partenza»