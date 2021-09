Udinese-Napoli, Spalletti sprona: «Dobbiamo vincere, quante insidie»

Un match che vale il primo posto quello di stasera tra Udinese e Napoli. «È una partita importante per noi, lo è anche per l’Udinese che ha una classifica ambiziosa e potrebbe andare in testa: dobbiamo tentare di vincere perchè ci chiamiamo Napoli, ma ci sono tante insidie» ha detto Luciano Spalletti, che ha caricato al meglio i suoi per il monday night dopo la notte di Leicester. «Quello che ci aiuterà è la temperatura trovata qui a Udine, finora abbiamo giocato a temperature elevate ed il recupero sono stati più lenti, io credo che la squadra sia in condizione di esprimersi al meglio» ha detto a Sky Sport.

Protagonista del pre gara anche Adam Ounas. «Abbiamo fatto una grande partita a Leicester, molta dispendiosa dal punto di vista fisica ma abbiamo recuperato bene e ci siamo preparati al meglio per la gara di stasera» ha detto a Dazn. «Siamo pronti per gli impegni che avremo prima della prossima sosta. Primo posto? Tutti sanno cosa vorrebbe dire vincere, ma bisogna andare il campo e vincere. Tutti i minuti che Spalletti mi dà li sfrutto per dare il massimo, quando sarà titolare mi troverà prontissimo».