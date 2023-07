Ufficiale Napoli-Anaune, biglietti in vendita per la prima gara dei campioni d'Italia

Ci sarà il 20 luglio prossimo la prima uscita (quasi) ufficiale del Napoli di Rudi Garcia. Come da tradizione, nel ritiro di Dimaro per gli azzurri la prima sfidante sarà l'Anaune, formazione trentina che battezza il club di Aurelio De Laurentiis per il primo test amichevole che sarà occasione adatta per vedere all'opera la squadra dopo una settimana di lavoro. I biglietti sono già in vendita per tutti i tifosi, la partita sarà giocata allo stadio di Carciato che per l'occasione ha ampliato ulteriormente la sua capienza. I biglietti non sono rimborsabili, per i bambini sotto i 5 anni, in presenza di adulto pagante, è possibile ritirare un omaggio direttamente al botteghino previa comunicazione.

Questi i prezzi:

Tribuna Coperta 22 €

Curva Carciato 16,50 €

Curva Meledrio 16,50 €