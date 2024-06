Ufficiale Napoli, Antonio Conte è il nuovo allenatore: contratto fino al 2027, l'annuncio del club

Arriva l’ufficialità: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Il Pugliese ex Inter, Juventus, nazionale e Chelsea - tra le altre - arriva in azzurro. Raccoglierà la triplice eredità di Garcia, Mazzarri, Calzona: per Conte un contratto triennale fino al2027 con il Napoli di Aurelio De Laurentiis dopo le serrate trattative dei giorni scorsi.

Conte torna in Italia dopo aver già allenato Juventus e Inter: quattro gli scudetti conquistati fin qui da allenatore più làvinta nel 2016/17 alla guida del. L’ultimo successo proprio con i nerazzurri post covid. All’Inter aveva preso il posto dell’altro ex Napoli, di cui ora dovrà provare a replicare le gesta in azzurro.



Conte, ex bandiera in campo proprio della Juventus, è stato scelto dopo l’accordo di Gasperini con l’Atalanta e preferito ad altre sue opzioni come Italiano e Pioli.

Per lui l’ingaggio più importante in Italia: supera Inzaghi - fresco campione d’Italia - con 8 milioni stagionali da intascare tra parti fisse e bonus previsti. Il club azzurro ha ufficializzato il suo arrivo con un messaggio dai canali ufficiali: «Benvenuto Antonio».