Ufficiale Napoli, ecco Dendoncker: da oggi a disposizione di Mazzarri

Tutto fatto tra il Napoli e l’Aston Villa per l’arrivo di Leander Dendoncker, il centrocampista belga classe 1995 che mercoledi pomeriggio ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart a Roma per poi potersi aggregare al gruppo di lavoro di Walter Mazzarri e mettersi a disposizione dell’allenatore toscano.

Il contratto di prestito è stato depositato ufficialmente in Lega Calcio: da oggi il mediano sarà a disposizione dei colori azzurri fino a giugno.

Dendoncker è cresciuto calcisticamente nel vivaio dell’Anderlecht, con cui ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. Ha vinto due volte il campionato belga e tre volte la Supercoppa di Belgio diventando anche capitano del club. Nel 2018 il passaggio al Wolverhampton dove resta per quattro stagioni prima di passare all’Aston Villa nel 2022. In Premier League colleziona più di 150 presenze: arriverà in prestito al Napoli fino al termine della stagione con possibilità di riscatto da parte del club di De Laurentiis.