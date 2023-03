La prova generale sarà la gara di campionato, subito dopo la sosta il 2 aprile: se l’Osservatorio del Viminale deciderà per l’apertura del settore ospiti per i residenti a Milano, significa che anche in Champions ci sarà il via libera. Intanto, i treni per Milano, nei giorni del match, sono già introvabili. I precedenti non sono rassicuranti: nel 2019, la Curva Sud espose uno striscione “Riposa in pace Daniele”, dedicato a Daniele Belardinelli, l’ultrà varesino rimasto ucciso negli scontri del 26 dicembre 2018 scorso prima di Inter-Napoli.

Il derby italiano facilita le decisione e il lavoro da parte dell’Osservatorio e delle due prefetture: perché ogni decisione che verrà presa sarà valida sia per la partita di andata a San Siro che per quella di ritorno a Fuorigrotta. In ogni caso, mai Milan-Napoli è stata vietata ai tifosi ospiti delle due squadre: tante restrizioni per i residenti in Campania e in Lombardia ma mai chiusure totali.

Intanto, nonostante le attenzioni del Torino che prevede nelle due curve l’accesso solo ai tifosi fidelizzati con la tessera Cuore Granata, la polizia è insospettita da una serie di voci che ipotizzano l’arrivo a Torino in queste ore di ultrà dell’Eintracht, pronti ad affrontare quelli del Napoli che tornano in trasferta dopo il divieto di due mesi. Un sospetto, questo, che tiene altissima la tensione da parte delle autorità di polizia torinese. Inutile sottolineare che sono sotto osservazione i tifosi del Napoli, sia per quello che faranno allo stadio che durante il viaggio. Non saranno tollerati altri episodi di violenza e il rischio, ancora una volta, è che a pagare siano le persone perbene e non i teppisti, «quei 300-400 che pensano solo a scontrarsi e a sfidare le autorità costituite», come ha spiegato De Laurentiis.





Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha chiesto al ministro Piantedosi di vietare la trasferta ai tifosi del Feyenoord il 20 aprile. «Non possiamo correre il rischio di vedere nuove devastazioni - dice il sindaco di Roma colpito anche dalle immagini del centro storico di Napoli devastato. Nelle prossime ore il Viminale prenderà delle decisioni. L’atmosfera è già tesa. «Distruggeremo la vostra città”, scrivono gli ultrà di Rotterdam commentando il post della Roma. Nel 2018, con degli atti vandalici, venne danneggiata la fontana della Barcaccia. «Se ritoccate la Barcaccia, vi sfondiamo», scrivono i romanisti.