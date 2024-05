L'Under 15 di Lega Pro vince per 4-3: i baby del Napoli al campo Kennedy

La rappresentativa di Lega Pro U15 ha battuto per 4-3 i pari età del Napoli in una partita giocata sul campo del centro sportivo Kennedy. I giovani talenti della Serie C NOW, guidati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni, sotto di ben tre reti al 23' del secondo tempo hanno realizzato una clamorosa rimonta. La rappresentativa ha prima raggiunto il pareggio, grazie al gol del vicentino Balzan e alla doppietta di Picarelli (Pergolettese), e poi ha chiuso la partita con la rete decisiva dell’avellinese Bianco.

«Oggi è stata una giornata indimenticabile e il risultato ci ha premiato, dopo che eravamo sotto di tre gol.

Il ritiro è stato perfetto, tutto è andato per il verso giusto e ringraziamo il Napoli che ci ha ospitato alla grande» ha detto Arrigoni.

Rappresentativa di Lega Pro U15: primo tempo: Tato, Santuccione, Bitetto, Quaglino, Zanetti, Neri, Casadei, Olimpieri, Meneguzzo, De Benedetto, Frati; secondo tempo: Barbieri, Berardelli, Distante, Colella, Maggiora, Bianco, Dalla Cani, Morales Ledesma, Balzan, Picarelli. All. Arrigoni

Napoli U15: Amendola, Liccardo, Graus, Ferrigno, Raia, Branchizio, Russo, De Rosa, Pengue, Riccio, Scotti. All. Galizia