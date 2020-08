© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a Castel di SangroGiuntoli e Chiavelli trascorreranno la giornata di riposo degli azzurri cercando di capire con l'agente Utku Cenikli quali sono le richieste economiche di. A Roma il turco guadagna 2,5 milioni a stagione e vorrebbe arrivare più o meno a 4. Ecco, questa distanza dà l'idea dell'ingorgo in cui è finito Milik: perché ormai il suo addio al Napoli non dipende più da lui. Il polacco, attraverso uno dei suoi agenti, il napoletano Sommella, ha chiuso da tempo l'intesa con Paratici per un quadriennale da 4,5 milioni di euro. Ma la Juve non si è sbattuta più di tanto per abbattere il muro del Napoli. Valuta il cartellino dell'attaccante non più di 20 milioni, mentre gli azzurri hanno fissato il prezzo attorno ai 30. Bernardeschi e Cuadrado sono state le due pedine di scambio indicate dal Napoli: il primo pensa di poter dimostrare con Pirlo il suo valore, il secondo viene considerato dal nuovo tecnico della Juventus incedibile. Dunque, ecco che è spuntata la Roma. Che offre a Milik meno della Juventus (4 milioni) ma che ha in Under una buona pedina di scambio. Se il Napoli raggiunge l'intesa con Under, ecco che potrebbe essere il via al risiko tra attaccanti, con Dzeko che andrebbe alla Juve e Milik alla Roma. Ma la strada non è ancora del tutto in discesa.Napoli e Legia hanno una intesa per, terzino sinistro classe 2001. Ma anche questo accordo è vincolato alla necessità del club azzurro di cedere. Perché gli esuberi sono almeno 11 e basta dare uno sguardo alla folla sul campo di Castel di Sangro per capire che si tratta di una esigenza. Allora, Gaetano andrà alla Cremonese mentre Tutino finirà alla Salernitana. Ma poi va capito come andare avanti con Hysaj: l'agente Giuffredi ha preso atto delle richieste del terzino che spinge per un rinnovo importante (2,6 milioni per i prossimi 4 anni). Il Napoli tentenna, offre poco più di 2 milioni e la fumata bianca così è complicata. Ma in ogni caso Giuntoli è stato chiaro: Hysaj resta anche se va in scadenza, perché Gattuso lo considera praticamente intoccabile. Così come Ringhio sta facendo pressing su Maksimovic: insiste perché il serbo torni a sedersi con il club.Esuberi in abbondanza. Ma il mercato non decollerà prima di metà settembre. Allan sarà il primo a formalizzare il suo addio all'Everton (la Juventus ha provato l'inserimento ma il brasiliano ha ormai in mente l'avventura inglese) mentre per Koulibaly si è fatto sotto anche il Manchester United anche se l'offerta più alta, pure se non è ancora il prezzo giusto, resta quella del Manchester City. Il punto è: per quanto tempo il Napoli terrà il senegalese sul mercato? Ecco, il Napoli non è detto che insegua un altro centrale, dovesse andar via solo il senegalese: perché sotto il profilo tattico, in rosa, c'è un altro giocatore che può giocare al centro ed è Di Lorenzo. Meret - che ieri ha ricevuto la visita del suo procuratore Pastorello - resta blindatissimo al Napoli: un pezzo del Napoli del futuro che Gattuso si è impegnato a mettere in prima linea. Almeno all'inizio. Intoccabile anche Ospina che pure ha ricevuto importanti offerte. A centrocampo, Demme è uno dei pochi non intoccabili (al contrario di Fabian e Zielinski): la Fiorentina comincia a fare sul serio. Vedremo nei prossimi giorni quanto sul serio. Ma occhio a un colpo di teatro non di poco conto: perché con Comisso potrebbe nuovamente ripartire la trattativa per Castrovilli. Ovviamente, dopo aver fatto cassa - diciamo almeno 150 milioni - dalla cessione di Milik, Allan e Koulibaly. In realtà, sia ben chiaro, nonostante le smentite di rito del suo influente procuratore Giuffredi, il Napoli non molla Veretout. Anzi, una parte del tesoretto che arriverà dagli addii di Younes, Ounas e così via dicendo, verrà usato per Veretout. Chiaro, ma bisogna fare i conti anche con la Roma, s'intende.