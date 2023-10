Union Berlino-Napoli, biglietti in vendita a 55 euro

Arriva la sosta per le nazionali ma la Champions League fa già capolino. Dopo la vittoria a Braga e il ko interno contro il Real Madrid, il Napoli di Rudi Garcia sarà impegnato in Germania contro l'Union Berlino. Come informato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, dalle ore 12.00 di martedì 10 ottobre 2023 e fino alle ore 23:59 di martedì 17 ottobre 2023 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dell’Olympiastadion di Berlino. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne.

Le fasi di vendita saranno tre. Dalle ore 12:00 di martedì 10 ottobre 2023 fino alle ore 12:00 di giovedì 12 ottobre 2023 la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2023/24 che hanno acquistato un abbonamento di tipologia Full, poi alle ore 15:00 di giovedì 12 ottobre 2023inizierà la Fase 2 riservata ai possessori di Fidelity Card, che proseguirà fino alle 23:59 di domenica 15 ottobre 2023, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Qualora vi fossero ancora biglietti disponibili, alle ore 15:00 di lunedì 16 ottobre 2023 inizierà la fase di vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 di martedì 17 ottobre 2023. Il costo del tagliando è di 55 euro.