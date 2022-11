Tocca a Kim, il colosso della difesa del Napoli fa l'esordio oggi ai Mondiali con la Corea del Sud e sarà derby con Olivera, il terzino dell'Uruguay, suo compagno di squadra in maglia azzurra.

Due pedine importantissime nella difesa a quattro di Spalletti: Kim e Olivera hanno giocato otto partite insieme dal primo minuto (l'ultima volta contro l'Udinese) e due volte uno vicino all'altro ad Anfield contro il Liverpool e a Bergamo con l'Atalanta quando il sudcoreano è stato impiegato da centrale di sinistra e l'uruguaiano da terzino sulla fascia mancina. In Qatar saranno avversari, Kim nella linea a quattro della Corea de Sud e Olivera in quella dell'Uruguay: una sfida che potrà essere già molto indicativa nel girone H con il Portogallo di Cristiano Ronaldo che come pronostico parte in prima fila e il Ghana, possibile sorpresa. I due difensori fanno parte dei volti nuovi del Napoli, due degli acquisti dell'estate scorsa che hanno funzionato benissimo nei meccanismi tattici di Spalletti.

APPROFONDIMENTI Belgio-Canada 1-0 Spagna-Costa Rica 7-0 Marocco-Croazia 0-0

La Corea del Sud di Kim, stella della difesa (con Sun del Tottenham star in attacco), comincia il Mondiale con grande entusiasmo e cercherà di sorprendere le avversarie più quotate del girone. Il difensore del Napoli è uno dei più attesi in Qatar per il suo rendimento super nei primi tre mesi in maglia azzurra: sarà questo il suo primo Mondiale e vuole viverlo al meglio dopo aver già accumulato già molto esperienza in Nazionale (ha esordito nel 2017: 44 presenze e 3 gol). E dopo le grandi sorprese dell'Arabia Saudita contro l'Argentina e del Giappone con la Germania anche la Corea del Sud proverà a guadagnarsi la copertina battendo la più accreditata Uruguay. Un pilastro del Napoli con un contratto fino al 2027 (c'è una clausola rescissoria valida solo per l'estero esercitabile tra il primo e il 15 luglio 2023) che ha stregato tutti nei primi tre mesi in serie A: ora proverà a farlo anche al suo primo campionato del Mondo trascinando la Corea del Sud in un girone dove Portogallo e Uruguay partono come favorite per il passaggio agli ottavi di finale. Kim proverà a alzare il muro difensivo, come ha fatto con il Napoli in campionato e Champions League, anche con la Corea del Sud ai Mondiali.

Olivera, 26 anni, è entrato in pianta stabile quest'anno nel gruppo Uruguay guadagnandosi con prestazioni sempre molto positive la convocazione ai Mondiali: esordì a gennaio scorso nel match di qualificazioni per Qatar 2022 vinto 1-0 in Paraguay e poi è stato impiegato con continuità collezionando 8 presenze. Il terzino del Napoli partirà da titolare nella Celeste che affronta la Corea del Sud: una nazionale con una base formata dagli esperti Muslera, Godin, Caceres, Vecino, Suarez e Cavani che però ora conta anche su un gruppo di giocatori più giovani come Olivera, Bentancur, Torreira, Valverde e Darwin Nunez che sono diventati dei punti fermi per il ct Diego Alonso. Il laterale azzurro è sicuro in fase difensiva e assicura sempre una spinta importante: un contributo simile riesce a darlo sia con il Napoli che con l'Uruguay. In questi primi tre mesi in maglia azzurra si è tolto anche la soddisfazione di segnare il suo primo gol in serie A contro la Cremonese e proverà a farlo anche con quello della Nazionale ai campionati del mondo. Esordio che Olivera vuole vivere al meglio: una grande emozione in Qatar nel suo primo Mondiale nella sfida incrociata con Kim.