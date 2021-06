Lozano, che amarezza in finale: sbaglia un gol e Usa batte Messico

Amarezza messicana nella finale di Nations League giocata questa notte in America. La nazionale di Hirving Lozano, dopo una partita ricca di emozioni, è stata battuta ai supplementari dagli Stati Uniti, vincenti grazie ad un rigore trasformato dal capitano Pulisic al minuto 114’.

Eppure era stata la nazionale del Tata Martino a portarsi in vantaggio nei primissimi minuti grazie a un gol di Corona. Poi il raddoppio annullato ai messicani alla mezz'ora per fuorigioco e quindi il pareggio americano con Reyna. Lozano regala l'assist a Lainez per il nuovo vantaggio al 79’, ma lo juventino McKennie fa 2-2 due minuti dopo. Nel finale il Chucky fallisce il gol vittoria e si va ai supplementari decisi dal gol del calciatore del Chelsea con il messicano Guardado che sbaglia un rigore al minuto 120 per portare almeno la gara ai rigori.