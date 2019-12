© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Natale da vivere a pieno quello dei calciatori del Napoli che, dopo le difficoltà di questa prima parte di stagione, ritrovano in famiglia la serenità ricercata. Un Natale in casa per Fabián Ruiz, Elmas o Allan, tornato in Brasile per assistere la compagna Thais prima del parto. Stesso dicasi per Giovanni Di Lorenzo, rivelazione della stagione napoletana che a Lucca con la compagna Clarissa passerà in famiglia i giorni di festa.Una festa al sole, invece, per altri azzurri come Ospina e Callejon: il portiere colombiano è con la famiglia a Dubai, le Maldive, invece, sono la destinazione scelta dagli spagnoli.