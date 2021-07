Vaclik al Napoli è più di un'idea: contatti continui con l'agente del ceco

Terminati i Campionati Europei con la sua Repubblica Ceca, Tomas Vaclik non sa ancora quale maglia indosserà il prossimo anno. Continuano i contatti con il Napoli che ha pensato al portiere ceco - che ha salutato Siviglia dopo tre stagioni in Spagna - come eventuale vice-Meret del prossimo anno.

Come riportato da Sky Sport, sono continui i contatti tra l'entourage del calciatore - che spinge per trovare una soluzione quanto prima - e il Napoli: il club azzurro vorrebbe Vaclik come tassello per rimpiazzare l'eventuale cessione di David Ospina, ma per il portiere colombiano non c'è ancora nessun affare concreto all'orizzonte.