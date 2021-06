Il Valencia non molla Maksimovic: anche Betis e West Ham sul serbo

Con il contratto in scadenza tra pochi giorni, non si arrestano dalla Spagna le voci che vorrebbero il Valencia interessato Nikola Maksimovic. Dopo cinque anni in azzurro, l'avventura napoletana del serbo sta per concludersi e sono diversi i club in giro per l'Europa che - vista la particolare condizione contrattuale - l'hanno cercato in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Plaza Deportiva, il Valencia che è in cerca di nuove pedine al centro della difesa l'ha messo tra i pochi nomi della lista su cui pescare il nuovo difensore, insieme con Pezzella della Fiorentina, Matija Nastasic e Javi Sánchez. Su Maksimovic, si legge, c'è però anche l'interesse di club come il Betis o del West Ham in Premier League, che potrebbe rallentare le cose.