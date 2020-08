LEGGI ANCHE

Volti nuovi, in campo e fuori. Il Napoli 2020/21 cambia pelle: lo fa in campo, con gli innesti che proveranno a migliorare la squadra a disposizione di Gennaro Gattuso , ma anche fuori per provare a innovarsi e rinnovare. Questione di tempi, di cicli, di storie che si susseguono. Come quella di, il team manager che ha contraddistinto gli ultimi anni dell’era azzurra e che ha lasciato ora la squadra e la città. In silenzio, come era solito fare, con i saluti a un gruppo che vedeva in lui un punto di riferimento ormai dato per certo. Al suo posto arriva è già operativo da qualche giorno l’ex Bari Matteo Scala, legato a, uomo di fiducia del ds e quindi braccio destro perfetto.A lavorare in campo, poi, non ci sarà: l’ex portiere di Parma e Torino era diventato ormai una certezza dello staff, ma saluta dopo cinque anni sulla cresta dell’onda. Era arrivato in azzurro con, poi la gestionee sei mesi di, prima che Rino ritrovasse nuovamente un vecchio amico come Valerio Fiori . Insieme in campo hanno vinto campionati, Champions e Supercoppa europee. L’ex rossonero - che ha lavorato per qualche anno al fianco diprima allo Shenzen e poi al Deportivo - era già stato il suo preparatore dei portieri durante l’avventura al, arriva a Napoli per accompagnare il lavoro die accogliere il rientro diche va a integrare il reparto azzurro.