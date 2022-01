L'ultrà Montuori e il Napoli: il film della ex moglie di Vallanzasca

Antonella D'Agostino, scrittrice e regista originaria di Mondragone, ex moglie di Renato Vallanzasca, girerà da lunedì 17 gennaio un film dedicato a Gennaro Montuori, storico capo ultrà della Curva B del San Paolo, da anni opinionista televisiva. «Un lavoro complesso, con un personaggio controverso», ha spiegato la D’Agostino, amica d'infanzia del capo della sanguinaria banda della Comasina, poi sua moglie per dieci anni.

«L'obiettivo è stato far lavorare i ragazzi del territorio e raccontare questa terra che non può essere raccontata attraverso gli stereotipi che ben conosciamo e che invece offre da sempre bellezze, storia e cultura che non puoi trovare altrove».