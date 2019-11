La grande confusione che regna tra l'arbitro in campo e l'arbitro al Var rischia di rovinare un bel campionato in cui le grandi soffrono contro le provinciali, a testimonianza della crescita culturale delle società e degli allenatori. Vi sono proteste - quasi tutte legittime, in primis quella del Napoli nei confronti dell'infausta accoppiata Giacomelli-Banti dopo la partita contro l'Atalanta - praticamente in tutti i turni di campionato e non bastano né i chiarimenti né le rassicurazioni del presidente dell'Aia Nicchi e del designatore Rizzoli. C'è un aspetto, in particolare, e riguarda il fallo di mani, per il quale, in base alle ultime disposizioni della Ifab, non esiste più la differenza tra volontario e involontario, a meno che il pallone non tocchi prima una parte del corpo del difensore. E invece una regola così chiara, apparentemente indiscutibile, alimenta dubbi, purtroppo anche in base al prestigio del club. Che è sempre lo stesso: la Juve. Ciò che è accaduto con la stessa squadra e lo stesso giocatore (De Ligt) in una settimana ha dell'incredibile: il tocco era da rigore a Lecce, ma non nel derby contro il Torino e le proteste del club granata, dopo un'appassionante sfida guarda caso decisa dal gol del giovanissimo e costosissimo difensore olandese, rientrano nell'elenco delle corrette prese di posizione. I fotomontaggi del braccio di De Ligt (non sanzionato da Doveri a Torino) e del braccio di Callejon (sanzionato da Rocchi a Roma) non sono soltanto un divertimento per gli appassionati dei social ma pongono una questione reale: può essere lo stesso fallo letto da due arbitri (e da due addetti al Var) in modo differente?



Il Var, se non è eguale per tutti, non potrà mai eliminare marchiani errori e migliorare il calcio: anzi, salvarlo. È consultato a intermittenza e la rilettura del protocollo dopo ogni episodio controverso non risolve i dubbi. Si ha, peraltro, la sgradevole sensazione che alcuni arbitri continuino a subire influenze e altri siano di scadente livello, il che preoccupa anche perché il migliore in circolazione, Rocchi, dovrebbe chiudere la carriera a fine stagione. E questo ricambio è uno dei problemi più seri per l'Aia che, come tutte le associazioni e leghe, si prepara alle elezioni per il rinnovo delle cariche nel 2020. Nicchi è in sella da dieci anni e ha saputo ben gestire la sua piccola quota di voti (2 per cento) nell'autunno 2018, quando le grandi manovre nell'assemblea federale portarono alla carica di presidente Gravina e a quella di vicario Sibilia. Ma il tema è un altro, non quello politico. È il miglioramento di uno strumento adottato nel 2017 (va dato atto all'ex presidente federale Tavecchio di averlo introdotto e di aver fatto del campionato di serie A l'apripista internazionale) per dare certezze che, al contrario, ancora non vi sono alla terza stagione. Chi protesta, viene visto con fastidio dal Palazzo, ma restando ad esempio alle parole di De Laurentiis post-Atalanta lui non chiedeva il regalo di un rigore ma l'analisi di un episodio al Var. Se c'è il mezzo tecnologico, perché non sfruttarlo, come ad esempio ha fatto Mariani in Verona-Brescia, cancellando un rigore e un'espulsione nel primo tempo?



Rocchi ha meritato elogi per la direzione di Roma-Napoli e la sospensione per i cori contro i napoletani. Ma negli spogliatoi, irritato per quanto (non) era accaduto nella partita contro l'Atalanta e il fallo su Lozano ignorato dall'arbitro, Insigne ha rivelato uno strano dialogo. «Ho cercato spiegazioni, lui a voce alta mi ha puntato il dito e mi ha detto: oggi in campo hai fatto più errori tu di me». Se i termini del colloquio con Rocchi sono quelli riferiti dal capitano del Napoli, è accettabile una simile risposta dal miglior arbitro italiano?