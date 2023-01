Vasto, morto Franco Aldini: fu il sarto di Maradona

Il sarto dei campioni. Così era chiamato Franco Aldini, 79 anni, campano di origine (di Rotondi, provincia di Avellino), ma una vita trascorsa a Vasto dove creava i suoi abiti destinati a gente dello spettacolo e, soprattutto, dello sport. Nel suo atelier di via San Michele hanno sfilato grandi nomi, il suo stile e la sua creatività erano riconosciuti a livello nazionale. Il suo studio si trova nel palazzo di vetro e decine di foto appese alle pareti ricordano tutti i celebri clienti passati di lì. D'altronde, Aldini aveva iniziato prestissimo a prendere in mano ago e filo: all'età di 10 anni già prendeva lezioni per diventare sarto. Tra i primi nomi che lo fecero balzare agli onori della cronaca c'era quello dell'allenatore dell'Italia Mundial dell'82, Enzo Bearzot per il quale aveva confezionato gli abiti per la trasferta spagnola.



Grazie a queste sue opere, fu ripetutamente chiamato in numerose trasmissioni televisive degli anni 80-90: Fantastico, Uno Mattina, Verissimo.



«Ho fatto vestiti per tutti i calciatori e allenatori amava ricordare della sua vita lavorativa Da Diego Armando Maradona a Juan Sebastián Verón, Hugo Almeida, David Platt, Sven-Göran Eriksson, Gianluigi Buffon. Un particolare rapporto l'ho avuto con Enzo Bearzot, Carlo Ancelotti, Giampiero Boniperti. Grandi sportivi come Pietro Mennea, Marco Pantani e tanti altri. Fu un onore per me vestire il mio conterraneo Massimo Troisi o fare la conoscenza di Ugo Tognazzi. Sono fiero della mia galleria fotografica con questi personaggi perché, come con tutti i miei clienti, mi piace andare oltre il confezionare un abito: mettere a proprio agio ed entrare in confidenza, stringere amicizia e suggellarla con un abito su misura». Risultati ottenuti dopo tante difficoltà, ma che lo avevano lasciato con i piedi per terra: «Sono onorato di aver vestito tanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, rimanendo pur sempre il sarto al servizio di tutti». Oggi, alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto si terranno i funerali.