Venezia-Napoli 0-2: il sogno scudetto continua con Osimhen e Petagna

Vittoria pesantissima del Napoli a Venezia (2-0): gli azzurri sono ora a braccetto con il Milan a un solo punto dalla capolista Inter in piena corsa scudetto. Successo molto importante e non semplice e che arriva al termine di un match molto intenso contro la squadra di Zanetti molto chiusa e attenta in fase difensiva.

IL RITORNO DI OSIMHEN

Il centravanti nigeriano torna titolare 77 giorni dopo il brutto infortunio al Meazza contro il Milan e colpisce: suo il gol di testa che sblocca il risultato al 19' della ripresa. Un gol molto bello: Victor sorprende alle spalle Caldara e impatta benissimo il cross perfetto di sinistro prendendo in controtempo il portire Lezzerini. Il ritorno al gol di Osimhen dopo quasi quattro mesi, l'ultimo lo segnò contro il Torino al Maradona, poi il lungo stop per infortunio.

IL RADDOPPIO

Partita che resta viva fino alla fine: il Venezia sotto di un gol non si arrende, continua a difendere con attenzione ma comincia a proporsi in attacco con maggiore incisività. E la squadra di casa, anche quando resta in dieci per l'espulsione di Ekuebi (entrata scomposta e pericolosa su Mertens) ci prova con il colpo di testa di Henry inchiodato a terra da Ospina, protagonista già con una parata decisiva nel primo tempo si Okereke e di un'altra su Cguenby.

LA PARTITA

Lungo possesso palla del Napoli alla ricerca del varco giusto, Lobotka a centrocampo è il direttore d'orchestra, anche stavolta il migliore, palleggia bene anche Fabian Ruiz, mentre Zielinski non sempre riesce a creare pericoli tra gli spazi. Si accentra anche Insigne, tornato pure lui titolare. Nel primo tempo le due migliori occasioni sono di Osimhen, chiuso nel suo primo tentativo da Caldara e fermato dal palo esterno nella sua seconda azione di rilievo. Primo tempo che si chiude senza reti e match che si sblocca nella ripresa con il Napoli sempre padrone assoluto nel palleggio e Venezia che si mantiene basso e prova a ripartire. E i gol di Osimhen e Petagna regalano al Napoli la quarta vittoria consecutiva del 2022, un successo che rilancia in pieno gli azzurri nella corsa tricolore.

Le formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuhei Caldara Ceccaroni Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Nani, Okereke, Johnsen