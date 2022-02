Napoli, con l'Inter arriveranno le risposte della nostra vita

Per comprendere bene e a fondo il valore della vittoria del Napoli ieri con il Venezia bisogna partire dall'allineamento dei pianeti. Al di là delle battute che si possono fare in campo astrologico sui segni zodiacali, infatti, la circostanza che tutti i pianeti del sistema solare si allineino tra di loro è molto più che rara. È rarissima. Capita qualcosa come una volta ogni mille anni. E non essendo passato ancora il millennio da quando è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati