Venezia-Napoli, diretta dalle 15 Osimhen con Insigne e Politano

Tre vittorie un pari in casa Juventus e un ko in Coppa Italia a gennaio, con uomini contati. Ora la voglia di tirare fuori il Napoli migliore a febbraio, quando ti aspettano Inter, Barcellona e Lazio ma parti dalla trasferta di Venezia.

È chiara la mappa da seguire per Luciano Spalletti che vorrebbe tutta la rosa a disposizione «per giocare gare così ravvicinate» ma sa che per ora gli mancano Lozano, Koulibaly, Anguissa e Ounas, e che l'arma resta «andare in campo con la felicità di chi ha voglia di vincerle tutte, che viva il calcio senza apnea».

Le formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuhei Caldara Ceccaroni Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Nani, Okereke, Johnsen